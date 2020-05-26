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26 мая • обновлено в 19:30
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Призер Олимпиады Илья Черноусов отказался выступать за Россию

2.5т
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Бронзовый призер Олимпийских игр российский лыжник Илья Черноусов сменил спортивное гражданство на швейцарское, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Илья Черноусов

Илья Черноусов

Переход 33-летнего лыжника был одобрен FIS на этой неделе. За сборную России Черноусов не выступал с середины 2016 года. В последние годы спортсмен участвовал только в коммерческих соревнованиях.

В активе россиянина бронзовая медаль Игр 2014 года в Сочи на дистанции 50 километров. Также Черноусов становился третьим на чемпионате мира 2011 года в скиатлоне 15+15 километров.

Как сообщал OBOZREVATEL, талантливая левая полусредняя гандбольного клуба из Волгограда "Динамо-Синары" украинка Дарья Стаценко находится в стадии оформления российского гражданства.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
лыжные гонки
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