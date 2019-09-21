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21 сентября • обновлено в 18:41
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Пришлось вспороть ногу: в UFC произошел беспрецедентный случай

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Американский боец Остин Хаббард после победы над канадца Кайла Преполека на UFC Fight Night 158 был срочно госпитализирован.

После боя Хаббард отправился в отель, но по дороге ему стало плохо, он потерял сознание и был доставлен в госпиталь. Врачи поставили ему диагноз компартмент-синдром (синдромом сдавливания) и были вынуждены срочно оперировать поврежденную ногу.

"Не совсем так я хотел отпраздновать победу. Прошлой ночью мне сделали операцию. Опухоль в моей ноге была настолько сильной, что я упал в обморок, после чего меня отвезли в больницу. Мне разрезали ногу, чтобы снять опухоль", – написал боец в Instagram.

Друг Остина Кертис Блэйдс, также выступающий в UFC, заявил, что это беспрецедентная история. По словам врачей UFC, это первый случай синдрома компартмента в истории промоушена (за 26 лет).

Остин Хаббард

Остин Хаббард

Instagram

Остин Хаббард

Остин Хаббард

Instagram

Остин Хаббард

Остин Хаббард

Instagram

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее боец, не касаясь соперника, отправил его в глубокий нокаут. Бой завершился в первом раунде

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UFC
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