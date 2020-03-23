Принято решение по бою Хабиб – Фернгюсон: спортивные итоги 22 марта

Итальянцы через волейболиста Олега Плотницкого обратились к украинцам из-за коронавируса, а в UFC приняли окончательно решение по бою Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 22 марта.
Кроме того, президента России Владимира Путина жестко раскритиковал известный киберспортсмен. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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