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23 марта • обновлено в 09:11
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Принято решение по бою Хабиб – Фернгюсон: спортивные итоги 22 марта

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Итальянцы через волейболиста Олега Плотницкого обратились к украинцам из-за коронавируса, а в UFC приняли окончательно решение по бою Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 22 марта.

Кроме того, президента России Владимира Путина жестко раскритиковал известный киберспортсмен. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "Хабиб - Фергюсон" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Хабиб - Фергюсон Олимпиада-2020 UFC
Персоны
Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Юлия Ефимова
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