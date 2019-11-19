Стало известно, как Беленюк совмещает спорт и Раду

Украинский борец, двукратный чемпион мира и олимпийский призер Жан Беленюк совмещает работу народного депутата Украины с подготовкой к Олимпийским играм в Токио.

Как это получается у Беленюка, рассказал в эфире ObozTV почетный президент Федерации греко-римской борьбы Вадим Кисель. По его словам, сейчас борец вместо утренних тренировок вынужден проводить время в зале заседаний.

"У нас в греко-римской две лицензии на Олимпиаду. Жан Беленюк стал чемпионом мира в категории до 87 кг и Ленур Темиров тоже завоевал лицензию. Можно сказать, что это два кандидата на Олимпиаду", – отметил почетный президент Федерации греко-римской борьбы.

По его словам, Беленюку тяжело совмещать спорт с работой в парламенте, "но он приносит пользу".

"Очень хорошо, что есть представители спорта в Раде – не только борьбы, любые профессиональные спортсмены. Жан мог спокойно тренироваться, готовиться к Олимпиаде, но он пошел туда, потому что у нас очень много вопросов в спорте, начиная от зарплат тренерам. Жан лоббировал закон, который с 1 января в 2 раза поднимет зарплаты тренерам ДЮСШ. Жан молодец, так как он в комитете по спорту в Верховной Раде. Он понимает саму проблему", – рассказал он.

На вопрос, может ли Рада негативно повлиять на спортивную готовность Беленюка, Кисель ответил: "Будем надеяться, что нет. Но должна быть утренняя тренировка, вечерняя. У него утром заседание. Но мы все знаем, что Жан крепкий надежный борец, и вся Украина будет болеть за него. Нам нужна олимпийская медаль, давно ее не было".

facebook.com/zhanbeleniuk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее борец Жан Беленюк заявил, что предпочтет участие в Олимпийских играх работе в Верховной Раде. По его словам, ему приходится тренироваться между заседаниями.

Также Беленюк после победы на ЧМ-2019 заявил, что это мировое первенство будет последним в его карьере.

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