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"При всех за границей": в России отреагировали на избиение танцовщицы ее мужем на ЧМ

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Руководство Федерации аргентинского танго России прокомментировало скандальный инцидент на чемпионате мира в Буэнос-Айресе с участием российской пары.

Дуэт Кирилла Паршакова и Анны Гудыно был дисквалифицирован после того, как танцор ударил свою партнершу кулаком в лицо. Кирилл и Анна при этом являются мужем и женой.

Анна Гудыно и Кирилл Паршаков

Анна Гудыно и Кирилл Паршаков

Instagram

"В танцевальном спорте такое в первый раз. Это поступок просто из ряда вон. Он подрывает дисциплину в спорте. Они муж и жена - разберутся. Но зачем это делать при всех и за границей, на международном чемпионате?" - заявил глава федерации Юрий Деев, которого цитирует телеканал 360.

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Напомним, после инцидента Анне предложили написать заявление на своего мужа, но девушка отказалась. Дуэт также записал видеообращение. В нем супруги рассказали о своей любви к танго и поделились сожалением по поводу случившегося.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о реакции Владимира Кличко на избиение его бывшей подруги Хайден Панеттьери.

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Место
Россия
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Вдумайтесь - какая мерзость рассеяны! Это их "элита"! Именно те, кто является лицом нации - спортсмены, учёные - оказываются таким быдлoм! Вот они, твои рюцкие! Смотрите на эту мразь! Они все такие, без исключения! Русские свиньи - руссишшвайне!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Вот это истинное рыло Кацaпов! Одичалый скот! Дикие, жалкие твари!
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