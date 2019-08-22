"При всех за границей": в России отреагировали на избиение танцовщицы ее мужем на ЧМ

Руководство Федерации аргентинского танго России прокомментировало скандальный инцидент на чемпионате мира в Буэнос-Айресе с участием российской пары.

Дуэт Кирилла Паршакова и Анны Гудыно был дисквалифицирован после того, как танцор ударил свою партнершу кулаком в лицо. Кирилл и Анна при этом являются мужем и женой.

Анна Гудыно и Кирилл Паршаков Instagram

"В танцевальном спорте такое в первый раз. Это поступок просто из ряда вон. Он подрывает дисциплину в спорте. Они муж и жена - разберутся. Но зачем это делать при всех и за границей, на международном чемпионате?" - заявил глава федерации Юрий Деев, которого цитирует телеканал 360.

Напомним, после инцидента Анне предложили написать заявление на своего мужа, но девушка отказалась. Дуэт также записал видеообращение. В нем супруги рассказали о своей любви к танго и поделились сожалением по поводу случившегося.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о реакции Владимира Кличко на избиение его бывшей подруги Хайден Панеттьери.

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