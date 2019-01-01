Президент UFC заявил о реванше Конор - Хабиб

Президент UFC (спортивная организация, проводящая в мире бои по смешанным единоборствам) Дана Уайт заявил, что реванш Конора МакГрегора и дагестанца Хабиба Нурмагомедова должен состоятся уже в этом году.

Победный прием Хабиба в матче с Конором

"Пока все идет нормально, бой должен состояться", - цитирует Уайта Спорт-Экспресс.

Напомним, что 7 октября 2018 года российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (26-0) победил ирландца Конора МакГрегора (21-3) в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) в легком весе. Поединок в Лас-Вегасе завершился в четвертом раунде удушающим приемом россиянина.

После этого дагестанец перелез через октагон и напал на друга из спарринг-партнеров Конора Диллона Дэниса. В этот момент в клетку вошел секундант Хабиба и боец UFC Зубайра Тухугов и начал драться с МакГрегором.

Как сообщал OBOZREVATEL, менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что опубликует личную переписку с Флойдом Мейвезером, если тот будет заявлять, что не вел никаких переговоров с командой дагестанца.