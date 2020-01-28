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28 января • обновлено в 20:29
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"Прекрасно провел время": Емельяненко выпустили из тюрьмы

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Знаменитый российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко вышел из вышел из под ареста.

Александр Емельяненко (справа)

Александр Емельяненко (справа)

Александр заявил, что несмотря на случившееся намерен выйти на поединок против Магомеда Исмаилова, который пройдет в Москве 3 апреля.

"Конечно, буду готовиться к бою. Еще два месяца. Прекрасно провел время. Спал, ел, ел, спал", - цитирует Емельяненко 360tv.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Александра Емельяненко задержали 21 января на базе отдыха "Спорт" под Анапой, приговорив к 7 суткам ареста. На него был составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

В марте прошлого года Емельяненко был арестован в Кисловодске и признан виновным в неповиновении полиции. Боец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был задержан за рулем Mercedes после того, как скрылся с места ДТП.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Александр Емельяненко
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