Предавший Украину знаменитый чемпион опозорился на супертурнире

Бывший украинский гроссмейстер Сергей Карякин, который предал Родину и принял гражданство России, потерпел поражение от аутсайдера в пятом туре супертурнира в норвежском Ставангере. 28-летний Карякин, играя черными, уступил американцу Фабиано Каруане

В этом же туре обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с индийским гроссмейстером Вишванатаном Анандом. Также миром разошлись француз Максим Вашье-Лаграв и армянин Левон Аронян, как и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и американец Хикару Накамура.

Карлсен сохраняет лидерство в таблице после пяти туров, в его активе 3,5 очка. Карякин делит второе место с Ароняном, оба шахматиста набрали по 2,5 очка. Далее идут Накамура, Ананд, Со, Мамедьяров, Каруана (все - по 2) и Вашье-Лаграв (1,5).

Ранее Карякин рассказал о Крыме.