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11 декабря • обновлено в 19:37
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"Позорят Путина": в России назвали виновных в допинг-скандале

11.7т
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Легендарная советская фигуристка Татьяна Тарасова раскритиковала российских чиновников за грандиозный допинговый скандал.

Комментируя отстранение страны от Олимпийских игр и чемпионатов мира, известный тренер встала на защиту президента Владимира Путина.

Новости
Самые суровые санкции: МОК отреагировал на допинг-скандал с Россией

Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова

"Спорт-Экспресс"

"Их переставляют с места на место, а мы говорим, что делать? Сколько можно к одному и тому же возвращаться? Я считаю, что эти руководители, которые были назначены до этого, они позорят Путина! Он их на эти позиции назначал, они должны понимать это, а если не понимают, то сразу надо отказаться от них, потому что они имеют дело с живыми людьми", – приводит слова Тарасовой Sport24.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Россию права в течении ближайших четырех лет участвовать в Олимпийских, Паралимпийских Играх и чемпионатах мира по разным видам спорта.

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Читайте все новости по теме "допинговый скандал" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
допинговый скандал
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Бульба Остап
Бульба Остап
Неправда. Це Пітін позорить Путіна
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Бульба Остап
Бульба Остап
Та фіг там. То Путін позорить Путіна.
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
Просто пипец какая тупая эта Тарасова!
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