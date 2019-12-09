"Позорят Путина": в России назвали виновных в допинг-скандале

Легендарная советская фигуристка Татьяна Тарасова раскритиковала российских чиновников за грандиозный допинговый скандал.

Комментируя отстранение страны от Олимпийских игр и чемпионатов мира, известный тренер встала на защиту президента Владимира Путина.

Татьяна Тарасова "Спорт-Экспресс"

"Их переставляют с места на место, а мы говорим, что делать? Сколько можно к одному и тому же возвращаться? Я считаю, что эти руководители, которые были назначены до этого, они позорят Путина! Он их на эти позиции назначал, они должны понимать это, а если не понимают, то сразу надо отказаться от них, потому что они имеют дело с живыми людьми", – приводит слова Тарасовой Sport24.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Россию права в течении ближайших четырех лет участвовать в Олимпийских, Паралимпийских Играх и чемпионатах мира по разным видам спорта.

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