''Позорят нацию'': легенда российского UFC загнобил фанатов Нурмагомедова

Легендарный российский боец Олег Тактаров раскритиковал фанатов чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. По мнению первого в истории РФ обладателя титула сильнейшего в UFC, поклонники дагестанца ведут себя недостойно пере поединком своего кумира против Конора МакГрегора.

"Сейчас есть все для того, чтобы сделать рекордную выручку за pay-per-view. При этом болельщики Конора все адекватно воспринимают, понимают, что это – бизнес. А фаны Хабиба – не всегда. Часть из них позорят свою нацию, которая породила одного из величайших поэтов – Расула Гамзатова", – цитирует Тактарова "Спорт-Экспресс".

Напомни, бой МакГрегор – Нурмагомедов пройдет 6 октября в американском Лас-Вегасе. На кону будет стоять чемпионский пояс россиянина в легком весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из чиновников Чеченской Республики выставил себя на посмешище, оскорбив Конора МакГрегора.