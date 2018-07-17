Позорный поступок главного тренера сборной России попал на видео

Главный тренер сборной России по гребле Александр Жданов, отмечая открытие в Москве чемпионата страны, серьезно перебрал с алкоголем. Наставника национальной команды запечатлели очевидцы, в абсолютно неадекватном состоянии.

Видео, на котором видно, как друзья Жданова пытаются его довести до такси, разместил Telegram-канал Mash.

"Александр Жданов отметил его как в последний раз. Ему пытались помочь коллеги, но он упорно тащил их на дно", - с иронией говорится под видео.

Напомним, что недавно тренер сборной РФ по биатлону отметился диким высказыванием.