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Позорный поступок главного тренера сборной России попал на видео

1.7тЧитать новость на украинском

Главный тренер сборной России по гребле Александр Жданов, отмечая открытие в Москве чемпионата страны, серьезно перебрал с алкоголем. Наставника национальной команды запечатлели очевидцы, в абсолютно неадекватном состоянии.

Видео, на котором видно, как друзья Жданова пытаются его довести до такси, разместил Telegram-канал Mash.

"Александр Жданов отметил его как в последний раз. Ему пытались помочь коллеги, но он упорно тащил их на дно", - с иронией говорится под видео.

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Напомним, что недавно тренер сборной РФ по биатлону отметился диким высказыванием.

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Тема
гребля
Место
Россия
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