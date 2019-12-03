Позорище: россиянка ужасно исполнила гимн на чемпионате страны – видеофакт

В Москве прошел чемпионат России по дзюдо для спортсменов до 18 лет, в котором приняло участие 772 человека, но не спортивная составляющая запомнится присутствующим.

Как сообщает Чемпионат, певица Тамара Череповская опозорилась во время исполнения российского гимна, забыв его первые слова.

Исполнительница гимна России Korrespondent.net

"Она была абсолютно нормальной, не в состоянии алкогольного опьянения. Свою роль сыграл человеческий фактор. Как говорится, и на мудрых иногда черт ездит", – заявил директор исполнительницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший волейболист сборной России Алексей Спиридонов устроил пьяный дебош на детском турнире по теннису, в котором участвовала его дочь.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!