Позор России на Олимпиаде-2018 стоил ей 874 млн рублей

Самое неудачное в истории выступление сборной на Олимпиаде-2018 стоило 873,7 миллиона рублей. Такую цифру озвучил руководитель российской делегации в Пхенчхане первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Выступление сборной РФ в Пхенчхане стоило Олимпийскому комитету около 873,7 миллиона рублей. В эту сумму входят тренировочные сборы, оплата труда иностранных специалистов, образовательные программы и прочее", – цитирует "Советский спорт" вице-президента ОКР.

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Напомним, что Олимпийские игры 2018 года проходили в корейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены завоевали 17 наград, в том числе 2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых. Это худший результат за всю историю участия России/СССР в зимних Олимпийских играх.