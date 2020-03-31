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31 марта • обновлено в 09:13
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Появилось видео с Емельяненко под капельницей: итоги спорта 30 марта

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Российские боец ММА Александр Емельяненко показал видео, где он находится под капельницей, а словацкий футбольный клуб "Жилина" прекратил существование из-за коронавируса.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 30 марта.

Кроме того, Андрей Ярмоленко рассказал о возможном возвращении в киевское "Динамо". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Усик - Чисора MMA
Персоны
Андрей Ярмоленко Александр Емельяненко Александр Усик Хабиб Нурмагомедов Дерек Чисора
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер
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