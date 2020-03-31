Появилось видео с Емельяненко под капельницей: итоги спорта 30 марта

Российские боец ММА Александр Емельяненко показал видео, где он находится под капельницей, а словацкий футбольный клуб "Жилина" прекратил существование из-за коронавируса.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 30 марта.

Кроме того, Андрей Ярмоленко рассказал о возможном возвращении в киевское "Динамо". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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