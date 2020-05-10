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10 мая • обновлено в 11:50
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UFC 249: появилось видео сенсационного поражения Фергюсона впервые за восемь лет

1.2т
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Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон потерпел сенсационное поражение впервые за восемь лет, уступив Джастину Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Джексонвилле, штат Флорида.

36-летний Фергюсон проиграл техническим нокаутом в пятом раунде боя. Гэтжи завоевал пояс временного чемпиона UFC в легком весе.

Последний раз Фергюсон проигрывал в 2012 году. Тогда американец уступил судейским решением соотечественнику Майклу Джонсону.

Беспроигрышная серия Фергюсона насчитывала 12 побед. Это рекорд в его весовой категории.

Как сообщал OBOZREVATEL, в со-главном бою Генри Сехудо добыл яркую победу над соотечественником Домеником Крусом, защитив пояс чемпиона организации в легчайшем весе.

Кроме того, экс-чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис победил Дональда Серроне в матче реванше. Поединок завершился единогласным решением судей в пользу Петтиса 29-28, 29-28, 29-28.

В еще одной встрече француз Фрэнсис Нганну добыл эффектную победу нокаутом над суринамцем Жаирзиньо Розенструйком.

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Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
UFC
Персона
Тони Фергюсон
Место
США
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