Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон потерпел сенсационное поражение впервые за восемь лет, уступив Джастину Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Джексонвилле, штат Флорида.

36-летний Фергюсон проиграл техническим нокаутом в пятом раунде боя. Гэтжи завоевал пояс временного чемпиона UFC в легком весе.

Tony Ferguson just got destroyed by Justin Gaethje #UFC249 pic.twitter.com/gGVuBTEYhL