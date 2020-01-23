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23 января • обновлено в 15:19
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Повлиял на спорт: в Китае приняли жесткое решение из-за коронавируса

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Власти Китая отменили все спортивные соревнования как минимум до апреля из-за риска распространения смертельного коронавируса nCoV.

Об этом сообщает Eurosport со ссылкой на федерацию автомобильного и мотоциклетного спорта КНР.

Повлиял на спорт: в Китае приняли жесткое решение из-за коронавируса

twitter.com

На данный момент число заболевших в Китае достигло 571 человек. По данным China Daily, болезнь уже унесла жизни 17 человек. Случаи заболевания выявлены в том числе в Гонконге, США, Японии, Южной Корее и в Таиланде.

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Напомним, ранее ведущий врач-инфекционист Украины Ольга Голубовская допустила, что коронавирус 2019-nCoV может передаваться через предметы, в частности, посредством пересылки AliExpress.

Как сообщал OBOZREVATEL, в китайском Ухане, который вынужденно "закрыли" из-за эпидемии коронавируса, началась паника: появилось видео с опустевшего города-миллионника.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Китай
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