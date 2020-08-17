Потребовали отставки Лукашенко: сразу четыре игрока отказались от сборной Беларуси
Сразу четыре игрока мужской сборной Беларуси по волейболу отказались выступать за команду пока Александр Лукашенко будет находиться на президентском посту.
Артур Удрис, Вячеслав Шмат, Андрей Радюк и Сергей Антонович направили в Федерацию волейбола страны соответствующее письмо, в котором указали список требований к властям, пишет "Прессбол".
"Наблюдая за беспрецедентно жестокими актами насилия, грубыми нарушениями прав человека, мы отказываемся представлять интересы сборной на международной арене, пока не будут выполнены следующие требования: отставка А.Г. Лукашенко, люстрации всех ветвей власти, ЦИК, СМИ и МВД, роспуска ОМОНа, освобождения политических заключенных", – говорится в заявлении спортсменов.
Как сообщал OBOZREVATEL, футболист московского ЦСКА Илья Шкурин отказался выступать за сборную Беларуси из-за действий режима Александра Лукашенко.