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"Потом со мной": Хабиб рассказал о реванше с Конором

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что вел переговоры о матче-реванше с ирландцем Конором МакГрегором.

В то же время после сенсационного объявления "Ноториуса" о завершении карьеры, повторный бой спортсменов может и не состояться.

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"Мы с UFC обсуждали реванш с Макгрегором, пока он не объявил о завершении карьеры. В UFC говорили, что он проведет бой в июле, а потом встретится со мной. Но сейчас не знаю. В идеале хочу провести два боя в 2019-м. 7 сентября и в конце декабря. Посмотрим", – приводит слова Хабиба "Матч ТВ".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боец Руслан Магомедов стал первым в истории представителем UFC, который получил пожизненную дисквалификацию.

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МакГрегор – НурмагомедовUFC
Персоны
Хабиб НурмагомедовКонор МакГрегор
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