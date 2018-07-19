Потерял три литра крови: жестоко убит призер Олимпиады-2014 в Сочи

В Алма-Ате трагический скончался 25-летний фигурист Денис Тен, который стал бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи. Спортсмен стал жертвой грабителей, которые пытались украсть зеркала с его автомобиля.

Тен заметил, как двое неизвестных пытаются осуществить кражу. Между фигуристами и преступниками возникла потасовка, в результате которой Денис получил ножевое ранение верхней части бедра, пишет "Спорт-Экспресс". В результате повреждения спортсмен потерял около трех литров крови. Врачи два часа боролись за его жизнь, однако их попытки не принесли результата.

По словам медиков, Тен был доставлен в больницу в очень тяжелом состоянии.

Фигурист являлся медалистом зимних Азиатских игр 2011 года, чемпионатов мира 2013 и 2015 годов, Континентального чемпионата 2015 и Зимней Универсиады 2017 года. На Олимпиаде-2014 в Сочи Тен завоевал бронзовую медаль, став единственным медалистом сборной Казахстана на Играх.

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