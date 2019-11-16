"Потеря для человечества": умер уникальный олимпийский чемпион

Старейший олимпийский чемпион США легкоатлет-спринтер Харрисон Диллард скончался в возрасте 96 лет в клинике Кливленда, куда его госпитализировали накануне из-за обострения рака желудка.

"Это потеря для человечества. Он был примером для всех нас… чемпионом, настоящим чемпионом", — цитирует друга покойного Теда Теодора, портал Cleveland.com.

Харрисон Диллард Cleveland.com

Диллард — четырехкратный олимпийский чемпион. Он был старейшим из олимпийских золотых медалистов США, ветераном Второй мировой войны. Харрисон принимал участие в боях с фашистами в Италии.

Харрисон Диллард Cleveland.com

После войны завоевал 4 золота на Олимпиадах 1948 и 1952 года — на дистанциях в 100, 110 метров и в эстафете 4х400 метров. В 1974 году Дилларда включили в Зал славы легкой атлетики США.

Харрисон Диллард Cleveland.com

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