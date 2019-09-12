Поступок года! Бегун пожертвовал финишом и дотащил травмированного соперника

Тайский легкоатлет свершил неожиданный поступок в забеге на 10 километров на турнире CAT 10K Thailand Championship.

Спортсмен помог травмированном сопернику после того, как тот упал у финишной прямой. Один из бегунов увидел, что оппонент не может подняться и пожертвовал своей гонкой, ради помощи пострадавшему. Спустя несколько мгновений к нему присоединились еще несколько спортсменов.

Местные болельщики в Twitter успели окрестить эти действия, поступком года. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, на одном из марафонов в России случился неприличный инцидент с победителем. Местного чемпиона подвел желудок и он финишировал весь в фекалиях.

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