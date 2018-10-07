''Поступил нелепо'': Хабиба могут лишить чемпионства

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что инцидент после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора расследует Спортивная комиссия Невады. По словам главы организации, проводящей бои по смешанным единоборствам, россиянин может лишиться титула.

"Я увидел, как один из бойцов Конора вызывает Хабиба. И Хабиб принял вызов. Затем два парня Хабиба вышли в октагон и ударили Конора сзади. Спортивная комиссия Невады расследует произошедшее. Конора ни в чем не обвиняют. Под подозрением Хабиб и его товарищи. Если русского бойца отстранят на долгий срок, нам придется лишить его титула. Хабиб мог выйти из клетки настоящим победителем. У него должна была быть не такая ночь. Он поступил нелепо", – сказал Уайт.

Российский чемпион по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов (26-0) победил ирландца Конора МакГрегора (21-3). Первая защита титула чемпиона UFC в легком весе состоялась в Лас-Вегасе (США) на легендарной арене "Т-mobile".

После победы дагестанец перелез через октагон и напал на друга и спарринг-партнера Конора Диллона Дэниса. Дальше к драке подключились все зрители, сидевшие в первых рядах.

Посетители T-Mobile Arena в Лас-Вегасе кидали в уходящего бойца бутылки, банки и флаги. Также Нурмагомедова облили пивом.