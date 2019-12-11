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11 декабря • обновлено в 20:00
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Посетитель тренажерного зала умер, уронив штангу - момент попал на видео

2.8т
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Посетитель одного из зарубежных тренажерных залов умер в результате нелепого несчастного случае.

Спортсмен не рассчитал свои силы и уронил тяжелую штангу на грудь. Упавший снаряд сломал ребро, которое пробило сердце несчастного. Смерть наступила через считанные секунды.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлен трагический момент.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подобный трагический эпизод произошел на открытом чемпионате города Шахты по пауэрлифтингу. Российский спортсмен умер, уронив на себя 180-килограммовую штангу

Пострадавшего доставили в отделение городской больницы, слишком поздно диагностировав страшную травму. Спустя непродолжительное время атлет скончался

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Читайте все новости по теме "пауэрлифтинг" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
пауэрлифтинг
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