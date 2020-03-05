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5 марта • обновлено в 19:19
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Посаженный за изнасилование Емельяненко рассказал о жизни в тюрьме

2.9т
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко вспомнил о пребывании в тюрьме.

Емельяненко рассказал, что на зоне был блатным. "Свой первый срок по изоляторам просидел. А второй срок… Мои близкие были смотрящие за лагерем, смотрящие за игрой, смотрящие за воровскими", — заявил он на видео в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году спортсмена признали виновным в изнасиловании. В 2016-м он вышел на свободу и возобновил карьеру. Кроме того, боец несколько раз попадал под суд за мелкое хулиганство. Последний раз он провел под арестом семь суток за пьяный дебош в поселке Супсех в январе этого года.

3 апреля Емельяненко должен провести поединок против соотечественника Магомеда Исмаилова на турнире АСА 107.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Гоша Злой
Гоша Злой
емельяненко - предел мечтания ватанов. украл-выпил - в тюрьму.... и желательно блатным или смотрящим....это, су..ка уровень!
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