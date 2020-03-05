Посаженный за изнасилование Емельяненко рассказал о жизни в тюрьме

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко вспомнил о пребывании в тюрьме.

Емельяненко рассказал, что на зоне был блатным. "Свой первый срок по изоляторам просидел. А второй срок… Мои близкие были смотрящие за лагерем, смотрящие за игрой, смотрящие за воровскими", — заявил он на видео в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году спортсмена признали виновным в изнасиловании. В 2016-м он вышел на свободу и возобновил карьеру. Кроме того, боец несколько раз попадал под суд за мелкое хулиганство. Последний раз он провел под арестом семь суток за пьяный дебош в поселке Супсех в январе этого года.

3 апреля Емельяненко должен провести поединок против соотечественника Магомеда Исмаилова на турнире АСА 107.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!