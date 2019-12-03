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3 декабря • обновлено в 23:11
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Поразительный прыжок знаменитой гимнастки собрал миллионы просмотров

2.4т
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Знаменитая американская гимнастка Симона Байлз похвасталась видео со своего отдыха и "взорвала" Instagram.

Ролик, в котором 22-летняя четырекратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира прыгает с вышки, за несколько часов собрал миллионы просмотров. В комментариях этот прыжок назвали "удивительным и невероятным" и порекомендовали спортсменке поменять вид спорта и выступить на Олимпиаде в прыжках в воду.

"Жду не дождусь, когда ты исполнишь такой прыжок в Токио", "Я повредил себе шею, пока наблюдал за этим", "Ты суперженщина и можешь выиграть еще олимпийское золото", — писали ей.

never be too (sea)rious 🌊

Публикация от Simone Biles (@simonebiles)

Новости
Гимнастка впервые в истории выполнила невероятный прыжок, нарушив все законы физики

Ранее Симона вписала свое имя в историю спорта, выполнив двойное сальто назад с двумя винтами во время выступления на бревне.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Симона Байлз
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