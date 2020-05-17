"Поражено 75% легких": отец Хабиба находится в критическом состоянии

Максим Богданов Другие виды спорта 09:50, 17.05.2020 Обновлено: 09:56, 17.05.2020

Состояние здоровья Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, остается крайне тяжелым.

Абдулманапа Нурмагомедов

"Он до сих пор лежит в больнице в Москве. У него 75% легких поражено, он перенес инсульт. Ему сделали шунтирование, ввели в кому, и сами врачи его вывели из комы. Но он не может разговаривать, состояние тяжелое. Все надеемся на его выздоровление", – цитирует РБК друга семьи Нурмагомедовых Рамазана Рабаданова.

Как сообщал OBOZREVATEL, одной из причиной серьезных осложнений болезни Нурмагомедова-старшего стало невыполнение Абдулманапом предписаний врачей о полном покое.

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

Исполнилась десятая годовщина "нападения" венка на Януковича: незабываемое видео

В Кропивницком пациент заплатил более 25 тысяч за "бесплатное" лечение от COVID-19

"Капитализм не приживется": "слуга народа" выступил за медицину "как в СССР"

В "Слуге народа" заявили о новой тактике Зеленского по Донбассу

У Ляшко родился первый сын