"Поражено 75% легких": отец Хабиба находится в критическом состоянии

Состояние здоровья Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, остается крайне тяжелым.
Абдулманапа Нурмагомедов
"Он до сих пор лежит в больнице в Москве. У него 75% легких поражено, он перенес инсульт. Ему сделали шунтирование, ввели в кому, и сами врачи его вывели из комы. Но он не может разговаривать, состояние тяжелое. Все надеемся на его выздоровление", – цитирует РБК друга семьи Нурмагомедовых Рамазана Рабаданова.
Как сообщал OBOZREVATEL, одной из причиной серьезных осложнений болезни Нурмагомедова-старшего стало невыполнение Абдулманапом предписаний врачей о полном покое.
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