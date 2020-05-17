"Поражено 75% легких": отец Хабиба находится в критическом состоянии

Нурмагомедову сделали операцию, подключили к аппарату ЭКМО и ввели в медикаментозную кому .

Хабиб организовал коммерческий борт и больного доставили в московскую больницу , где у него обнаружили СOVID-19.

25 апреля Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Махачкале с подозрением на пневмонию .

Состояние здоровья Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, остается крайне тяжелым.

Абдулманапа Нурмагомедов

"Он до сих пор лежит в больнице в Москве. У него 75% легких поражено, он перенес инсульт. Ему сделали шунтирование, ввели в кому, и сами врачи его вывели из комы. Но он не может разговаривать, состояние тяжелое. Все надеемся на его выздоровление", – цитирует РБК друга семьи Нурмагомедовых Рамазана Рабаданова.

Как сообщал OBOZREVATEL, одной из причиной серьезных осложнений болезни Нурмагомедова-старшего стало невыполнение Абдулманапом предписаний врачей о полном покое.

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