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17 мая • обновлено в 12:34
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"Поражено 75% легких": отец Хабиба находится в критическом состоянии

7.1т
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Состояние здоровья Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, остается крайне тяжелым.

Абдулманапа Нурмагомедов

Абдулманапа Нурмагомедов

"Он до сих пор лежит в больнице в Москве. У него 75% легких поражено, он перенес инсульт. Ему сделали шунтирование, ввели в кому, и сами врачи его вывели из комы. Но он не может разговаривать, состояние тяжелое. Все надеемся на его выздоровление", – цитирует РБК друга семьи Нурмагомедовых Рамазана Рабаданова.

Как сообщал OBOZREVATEL, одной из причиной серьезных осложнений болезни Нурмагомедова-старшего стало невыполнение Абдулманапом предписаний врачей о полном покое.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Персона
Хабиб Нурмагомедов
Место
Россия
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