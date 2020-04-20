"Пора уходить": Фергюсон сделал новый выпад в адрес Хабиба

Михаил Морозов Другие виды спорта 15:05, 20.04.2020

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон в очередной раз вспомнил россиянину Хабиб Нурмагомедову отказ от поездки в США на турнир UFC 249.

“Я думаю, что Хабиб сам все понимает. Ему пора уходить. Он это и сделал – сбежал, поджав хвост. Но я надеюсь, что у него все хорошо, он находится со своей семьей в безопасности. Когда речь заходит о семье, я никого не оскорбляю. В то же время надеюсь, что он не только болтает, но и тренируется”, – цитирует слова Фергюсона издание Чемпионат.

Тони Фергюсон
Eurosport

Напомним, что ранее Хабиб отказался лететь в США на поединок против Тони на UFC 249 из-за пандемии коронавируса. Позже турнир, запланированный на 18 апреля, был перенесен, а россиянину нашли замену в лице Джастина Гэтжи.

Как сообщал OBOZREVATEL, стал известен полный кард турнира UFC 249, в рамках которого должны состояться три чемпионских боя.

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