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Бодибилдер 40 минут убивал свою подругу и попал на видео

3.2тЧитать материал на украинском

Американский профессиональный бодибилдер Пол Баши был арестован полицией округа Макомб, штат Мичиган за попытку убить свою подругу, 22-летнюю Кристину Перри. Избиение, которое длилось примерно 40 минут, засняла камера наблюдения в арендованном парой доме в Вашингтоне.

Пол Баши

Пол Баши

macombdaily.com

Пол Баши

Пол Баши

macombdaily.com

35-летний Баши ударил девушку около 100 раз, нанес несколько ударов ножом, а также бросал в нее зажженные свечи и другие предметы. Молодую девушку на крыльце дома обнаружили соседи, которые вызвали полицию. Перри доставили в больницу, где она несколько дней пробыла в коме.

Баши был арестован и отправлен за решетку. Полиция обнаружила в его крови марихуану, метамфетамин, экстази, кокаин и цзинтропин, который содержит гормон роста.

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Пол Баши

Пол Баши

macombdaily.com

Во время судебного заседания Перри потребовала снять со своего бойфренда все обвинения, признавшись, что сама спровоцировала спортсмена.

"Я считаю, что дело нужно закрыть", - сказала она в суде. "Это была очень печальная ситуация. И это была моя вина и его вина".

Кристина Перри

Кристина Перри

macombdaily.com

Кристина Перри

Кристина Перри

macombdaily.com

"Подсудимый в то время использовал большое количество стероидов, готовясь к национальному чемпионату по бодибилдингу. Я считаю, что то, что произошло в этот день, было чем-то, что называется "стероидной яростью", - заявил адвокат Баши.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бодибилдер изнасиловал 4-летнюю девочку, угрожая убить её семью.

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