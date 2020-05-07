"Попробовать заразиться": российский боец MMA сделал шокирующее признание о коронавирусе

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов признался, что пытался специально заразиться коронавирусом, "чтобы понять, что это за вирус такой".

"Скажу честно – я каждый день тренируюсь. Даже если кто-то рядом кашляет, я этого не боюсь. Обливаюсь каждый день холодной водой. Признаюсь, когда был в Москве, ходил в такие места, где люди кашляют – было желание самому попробовать заразиться коронавирусом, чтобы понять на себе, что это за вирус такой. К сожалению или к счастью, этого не произошло. Видно, иммунная система работает", – сказал Харитонов у себя в Instagram.

Сергей Харитонов RT News

@kharitonovmma

На счету россиянина 37 поединков, в которых он одержал 30 побед. В последнем бою он нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда "Ред Булл" из Формулы-1 собиралась специально заразить своих пилотов коронавирусом.