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"Понимаю возмущение": украинская чемпионка о поездках в Россию

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Украинская шахматистка Анна Музычук рассказала о своем отношении к выступлениям на территории России.

Трехкратная чемпионка мира отметила, что понимает возмущение людей, но добавила, что отказаться от турниров на территории РФ - значит фактически завершить карьеру.

Анна Музычук

Анна Музычук

sportonline.ua

"Понимаю возмущение людей. Да, Россия напала на нашу страну, идет война. Больно, что погибло столько украинцев. Но поймите и меня: Россия - ведущая шахматная страна, шахматы там очень поддерживаются. Президент Международной шахматной федерации - россиянин. Ежегодно в России проводится несколько соревнований самого высокого уровня, они будут там проводиться и в дальнейшем. Это не вопрос пропуска одного турнира. Если мы отказываемся ездить на соревнования в Россию, то можно завершать карьеру", - отметила Музычук.

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По словам спортсменки, все поездки на территорию РФ они с сестрой Марией согласовывают у местных властей во Львове.

"С 2014 года мы ездили в Россию исключительно на официальные соревнования. Вопрос нашего участия в соревнованиях на территории России мы обсуждали с руководством области и города Львова. Они ответили, что нас понимают и сказали: "Езжайте и побеждайте", – цитирует 29-летнюю Музычук 24tv.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины Евгений Коноплянка поставил жесткое условие своему агенту, отказавшись играть в России.

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Персона
Анна Музычук
Место
Россия
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Пигин Макс
Пигин Макс
В этом и есть вся рагулья сущность. Сосед, дай пожрать, а то мне тебе под дверью нагадить нечем.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Пигин Макс, Нам этого понять не дано. Слыхал, что мне Ядвига сказало? Для них это нормально. А что такого?
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1
1
Крым Андрей
Крым Андрей
Бедолага. И как у неё мозг не поломается?
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2
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ядвіга Віталій, Ну ещё бы! У нас война, они на нас напали, но карьера… и так кушать хочется... что приходится ездить к агрессорам... Какая пичаль. Мне такого и вправду не понять.
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Ядвіга Віталій
Ядвіга Віталій
Крым Андрей, Тобі,ідійот,цього зрозуміти НЕ ДАНО...
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