"Понимаю возмущение": украинская чемпионка о поездках в Россию

Украинская шахматистка Анна Музычук рассказала о своем отношении к выступлениям на территории России.

Трехкратная чемпионка мира отметила, что понимает возмущение людей, но добавила, что отказаться от турниров на территории РФ - значит фактически завершить карьеру.

Анна Музычук sportonline.ua

"Понимаю возмущение людей. Да, Россия напала на нашу страну, идет война. Больно, что погибло столько украинцев. Но поймите и меня: Россия - ведущая шахматная страна, шахматы там очень поддерживаются. Президент Международной шахматной федерации - россиянин. Ежегодно в России проводится несколько соревнований самого высокого уровня, они будут там проводиться и в дальнейшем. Это не вопрос пропуска одного турнира. Если мы отказываемся ездить на соревнования в Россию, то можно завершать карьеру", - отметила Музычук.

По словам спортсменки, все поездки на территорию РФ они с сестрой Марией согласовывают у местных властей во Львове.

"С 2014 года мы ездили в Россию исключительно на официальные соревнования. Вопрос нашего участия в соревнованиях на территории России мы обсуждали с руководством области и города Львова. Они ответили, что нас понимают и сказали: "Езжайте и побеждайте", – цитирует 29-летнюю Музычук 24tv.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины Евгений Коноплянка поставил жесткое условие своему агенту, отказавшись играть в России.

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