Помпео отреагировал на "подлую и жестокую" казнь чемпиона в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео резко осудил казнь чемпиона по борьбе в Иране.

Американский чиновник возмущен поступком иранских властей.

"Казнь Навида Афкари иранским режимом является подлым и жестоким актом. Мы осуждаем это самым решительным образом. Это возмутительное посягательство на человеческое достоинство даже по мерзким стандартам этого режима. Голоса иранского народа не будут заглушены", – написал Помпео в Twitter.

Майка Помпео возмущен действием Ирана Twitter Майка Помпео

Как сообщал OBOZREVATEL, Афкари был казнен в субботу, 12 сентября. Ему инкриминировали убийство охранника во время протестов против экономической политики Ирана в 2018 году. Сам борец свою вину отрицал.

После казни МОК выступил с официальным заявлением. В Комитете были шокированы таким поступком иранских властей.