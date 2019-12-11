Главная Новости
11 декабря • обновлено в 16:57
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Полный запрет: в WADA хотят ужесточить санкции против России

1.2т
Читать материал на украинском

Комитет спортсменов WADA раздумывает над обращением в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) с целью ужесточения санкций против России.

Как сообщает Tribuna.com, в комитете обеспокоены возможным удовлетворением апелляции российской стороны на решение Исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). По этой причине с их стороны может быть подготовлено ответное обращение в CAS, которое предусматривает полное отстранение спортсменов из РФ, что не позволит им выступать на крупных соревнованиях даже под нейтральным флагом.

Допинговый скандал

Допинговый скандал

Euronews

Новости
Российские боксеры устроили демарш из-за решения WADA

"Наша аргументация в пользу полного отстранения исходит из того, что, хоть четырехлетний бан и кажется достаточным наказанием, но на самом деле это слабая санкция. Она недостаточно сильная в сравнении с преступлением", – заявила глава Британской комиссии атлетов и член комитета спортсменов WADA Виктория Аггар.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские спортсмены собираются выражать открытый протест против россиян, которые будут оказываться с ними на подиуме во время Олимпиады.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "допинговый скандал" на OBOZREVATEL.

Тема
допинговый скандал
Тег
WADA
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
1
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
Что привело к Второй мировой в*йне? Первая мировая в*йна. Вернее, позорный и унизительный договор, который вынудили подписать в Версале проигравшую Германию. Если бы победители были немного более мудрыми и прозорливыми, если бы вместо мелочного злорадного издeвательства над поверженным врaгом проявили толику великодушия - Гитлeр никогда не оказался бы у власти. Нaционал-сoциалисты оказались у руля лишь потому, что немецкое общество страдало от неподъёмных репараций, которыми обложили страну, и ощущало, что с ним поступили чрезмерно жестоко и несправедливо. Это было не просто наказание за проигранную в*йну - это было унижение. А Гитлеp обещал восстановить справедливость и вернуть немцам гордость… Я это к чему написал? Нельзя перегибать палку с великими нациями. В принципе, её вообще ни с кем нельзя перегибать, но по отношению к маленьким народам это просто неприлично, а по отношению к большим - чревато. Наказывать за проступки можно и нужно, но - НЕ УНИЖАТЬ. Может обернуться огромной бедой. Для всех.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Mega Death
Mega Death
Пусть американские спортсмены бойкот объявят всем соревнованиям где русские будут выступать!)) Это более действенно будет!)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги