Полный запрет: в WADA хотят ужесточить санкции против России

Комитет спортсменов WADA раздумывает над обращением в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) с целью ужесточения санкций против России.

Как сообщает Tribuna.com, в комитете обеспокоены возможным удовлетворением апелляции российской стороны на решение Исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). По этой причине с их стороны может быть подготовлено ответное обращение в CAS, которое предусматривает полное отстранение спортсменов из РФ, что не позволит им выступать на крупных соревнованиях даже под нейтральным флагом.

Допинговый скандал Euronews

"Наша аргументация в пользу полного отстранения исходит из того, что, хоть четырехлетний бан и кажется достаточным наказанием, но на самом деле это слабая санкция. Она недостаточно сильная в сравнении с преступлением", – заявила глава Британской комиссии атлетов и член комитета спортсменов WADA Виктория Аггар.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские спортсмены собираются выражать открытый протест против россиян, которые будут оказываться с ними на подиуме во время Олимпиады.

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