Главная Новости
11 февраля • обновлено в 22:32
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Полный триумф: украинские легкоатлетки устроили феерию на престижном турнире

1.5т
Читать материал на украинском

Три украинские легкоатлетки заняли весь пьедестал почета на престижных соревнованиях по прыжкам в высоту в словацком городе Баньска Быстрица.

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих

European Athletics

Лучший результат показала 18-летняя Ярослава Магучих, преодолевшая планку в 1 м 96 см. Украинка, которая в 2019 году стала вице-чемпионкой мира, выиграла уже третий турнир в этом году, взяв такую высоту.

Второе и третье места достались еще двум украинкам – Ирине Геращенко и Юлии Левченко соответственно. Обе девушки взяли высоту 1,93 м, но Геращенко для этого потребовалось на две попытки меньше. Соответственно ей досталось "серебро".

Ирина Геращенко, Ярослава Магучих и Юлия Левченко

Ирина Геращенко, Ярослава Магучих и Юлия Левченко

скриншот "Главком"

Новости
Украинка Белодед выиграла супертурнир в Париже, победив чемпионку мира

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сборная Украины по каратэ феерично выступила на молодежном чемпионате Европы.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "легкая атлетика" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Трохимчук
Тема
легкая атлетика
Персоны
Юлия Левченко Ярослава Магучих
Место
Словакия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
2
Смешно
6
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Как эти престижные так называемые соревнования называются?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
В отсутствие Ласицкене пусть пока повыигрывают
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Эдмонтон Ойлерз
VS
Чикаго Блэкхокс
Тотал меньше 6,0 шайб
1.82 Сделать ставку
Колорадо Эвеланш
VS
Оттава Сенаторз
Победа Колорадо с форой в -1,5 шайбы
1.86 Сделать ставку
Даллас Старз
VS
Каролина Харрикейнз
Победа Каролины с нулевой форой
2.06 Сделать ставку
Интер
VS
Наполи
Тотал меньше 2,5 гола
1.89 Сделать ставку
Лион
VS
Марсель
Тотал меньше 2,5 гола
2.0 Сделать ставку
Стандард
VS
Брюгге
Обе команды забьют
1.69 Сделать ставку
Галатасарай
VS
Аланияспор
Тотал меньше 2,5 гола
2.0 Сделать ставку
Витесс
VS
Аякс
Тотал больше 3-х голов
1.744 Сделать ставку
Рединг
VS
Вест Бромвич
Ничья
3.25 Сделать ставку
Миннесота Уайлд
VS
Вегас Голден Найтс
Победа Миннесоты с нулевой форой
2,07 Сделать ставку