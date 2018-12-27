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Полная изоляция: в России началась паника из-за допингового скандала

4.2тЧитать материал на украинском

Легендарная российская легкоатлетка Елена Исинбаева ожидает, что представителей РФ отстранят от всех международных соревнований, если ее страна не откроет доступ к московской антидопинговой лаборатории.

Россия должна сделать это до конца года для полноценного восстановления членства во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). "Если этого не случится, то я не исключаю, что в отношении России будут введены санкции, и тогда в нашем спорте наступит траур. Наши спортсмены, как я понимаю, вообще не смогут выступать на международных соревнованиях. И тогда об Олимпиаде-2020 можно забыть", – приводит слова двукратной олимпийской чемпионки ТАСС.

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Также она предрекла массовый переход российский спортсменов под флаги других стран. "Мы видим, что ситуация пока не решена. А если катастрофа в нашем спорте действительно наступит, то некоторые наши спортсмены начнут менять гражданство и улетать жить в другие страны. И за это осуждать их будет нельзя", – резюмировала Исинбаева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
допинговый скандал
Тег
WADA
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минин евген
минин евген
немытые изгои в кацапстане еще восхищаются своим величием? нищеброды с дебильностью!
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Петров Игорь
Петров Игорь
...приуныли анаболики,приумолкли диуретики...рашки сборную по допингу заподозрили в атлетике.
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