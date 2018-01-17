Пресс-служба МОК пообещала до конца января рассмотреть вопрос об использовании российскими спортсменами и их болельщиками на Играх 2018 года в Пхенчхане флага и гимна СССР. Эту идею выдвинул ростовчанин Вадим Манукян. Под петицией, которую он разместил на портале городских инициатив идет сбор подписей. Судя по комментариям, идея народу понравилась, прежде всего, тем, какую предполагаемую реакцию на красное полотнище люди ожидают от мирового сообщества. "Флаг СССР – это как икона для чертей: показываешь, а в ответ сопли, слюни и шипение", - поделился своим опытом народной дипломатии один из комментаторов.

Ранее идею идти на Олимпиаду-2018 под флагом СССР выдвигали Юрий Лоза, популярный в прошлом музыкант, а ныне известный как крупный политический аналитик, а также Эдгард Запашный, начальник цирка. "Пусть наши пацаны и девчонки выйдут с гордой надписью СССР и разорвут всех", - поделился своей мечтой дрессировщик Запашный.

Депутат Воевода, видимо имел в виду вот это...

Россияне любят свою историю, помнят ее и гордятся ею. Это подтвердил депутат Госдумы, олимпийский чемпион по бобслею Алексей Воевода, который предложил российским спортсменам использовать на Олимпиаде в Пхенчхане георгиевский флаг. "Я бы георгиевский флаг сделал и украсил нашу сборную георгиевскими лентами", - мечтательно произнес депутат от "Единой России", который был решением МОК лишен олимпийских медалей и пожизненно отстранен от участия в олимпиадах за использование допинга. "Таким образом, эта символика стала бы отличительной особенностью наших спортсменов, вынужденных выступать под нейтральным флагом", - пояснил свою идею депутат-единоросс.

Стяг Ивана Грозного будет неплохо смотреться на Олимпиаде-2018

До Олимпиады-2018 чуть больше трех недель. Кто из россиян туда поедет, станет известно за неделю до начала состязаний. К тому времени, возможно, выяснится, как называется страна, которую они будут представлять. Это точно не будет Российская Федерация. Маловероятно, что это будет СССР. Немного шансов и у Российской империи. Возможно, наши спортсмены поднимут клиновидный стяг Ивана Грозного, поскольку он ведь тоже красного цвета, да еще и с ликом Спасителя. Учитывая последние историко-религиозные откровения Путина, не исключено, что россияне внезапно поднимут золотой стяг Владимира Святославовича, а на церемонии закрытия Олимпиады в знак протеста против глобализации и мирового заговора пройдут затылком вперед, устремив взгляд в свое непредсказуемое прошлое. Главное, чтобы при такой маршировке задом наперед никто из них не споткнулся и не нарушил строй, а то неудобно получится…