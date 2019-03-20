Пойманная на допинге чемпионка мира решила "бросить" Россию

Скандальная российская чемпионка ОИ-2012 и мировая рекордсменка по легкой атлетике Елена Лашманова решила получить нейтральный статус.

По информации ТАСС, 26-летняя чемпионка мира, выступающая в спортивной ходьбе, уже подала заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF)

В 2014 году девушку поймали на употреблении запрещённых веществ и отстранили на два года. В 2019-м она стала одной из самых тестируемых спортсменок сборной России.

Новости Российских легкоатлетов запретили пускать на все соревнования

Членство ВФЛА в IAAF приостановили в 2015 году. Официальной причиной стало систематическое нарушение антидопинговых правил российскими легкоатлетами.

С тех пор отстранение неоднократно продлевалось, последний раз это произошло в декабре 2018 года. Спортсмены РФ продолжат выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году в Иркутске произошел невероятно резонансный инцидент на соревнованиях по легкой атлетике. Сразу 36 российских спортсменов снялись с чемпионата Сибирского федерального округа, когда узнали о приезде допинг-офицеров.

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