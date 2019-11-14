Похищение с вымогательством: в России арестовали бойца UFC

В Москве арестовали бойца смешанных единоборств Дмитрия Сосновского по уголовному делу о похищении человека группой лиц.

По информации ТАСС, 30-летнего Сосновского заключили под стражу, дело квалифицируется по части третьей статьи 126. Подробности рассказал адвокат бойца Равиль Саберов.

Дмитрий Сосновский mmaboxing.ru

"Его действительно обвиняют в вымогательстве и похищении человека. Он арестован на два месяца. По этому делу проходят еще пять человек, все они под стражей. Якобы они вымогали порядка 300 тысяч рублей у представителя коммерческой организации", – сообщил адвокат.

Он добавил, что считает, что следствие квалифицировало действия его подзащитного неправильно.

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"Я видел видеозапись этого деяния. Там события происходили в офисе. Максимум, о чем там можно вести речь, это самоуправство. Потерпевшему никто не мешал уйти, он покинул офис сам, а на следующий день пришел туда за зарплатой", – заявил Саберов.

Дмитрий Сосновский выступает в UFC, его статистика в MMA – 11 побед и ни одного поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, боец UFC избил 40 человек и бросил на шоссе 5-месячного сына.

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