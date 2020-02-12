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12 февраля • обновлено в 23:01
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"Поговорю с ним": Беленюк прокомментировал скандальное видео Ломаченко с российским спецназом

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Украинский борец, народный депутат Украины от "Слуги народа" Жан Беленюк прокомментировал скандальное видео с российским спецназом, опубликованное в Instagram боксером Василием Ломаченко.

"Честно говоря, я его не понял. Мне нужно будет с ним поговорить, чтобы понять, что он хотел этим показать. Я не хочу комментировать, так как я с ним не общался. Очень сложно было понять по второму видео, что он хотел. Понятно, что там, вроде бы, благие цели, но то, каким образом это было показано – я не понял", – заявил Беленюк в программе Вацко Live.

Жан Беленюк

Жан Беленюк

Instagram Жана Беленюка

Также он выразил сомнения по поводу правильности давать объяснения в форме стиха.

"Если ты хочешь рассказать стих, то можно просто его выучить и рассказать без видеоряда. Есть определенные несостыковки. Конечно, у меня есть кое-какие мысли, но не буду говорить, не переговорив с ним. Некоторые считали изначально, что его страницу взломали. Я считаю, что Вася Ломаченко – уникальный человек, боксер и любимец абсолютно всех украинцев. До последнего времени был точно. Это тот человек, как и Александр Усик, кто в дни своих выступлений объединяет всю Украину от запада до востока. Считаю, что не нужно им вмешиваться в подобные вещи", – добавил Беленюк.

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Он также посоветовал знаменитым украинским боксерам переложить ведение страниц в соцсетях на специалистов по PR.

"Просто несите славу Украине, а все остальное нужно отбрасывать на второй план. Просто будьте всеобщими любимцами. У Васи, как и у Саши Усика, должны работать люди, которые формируют стратегию развития Instagram. Они должны контролировать такие вещи", - отметил Жан Беленюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский кикбоксер Павел Журавлев также припомнил Ломаченко скандальное видео со спецназом РФ, заявив, что был удивлен и разочарован.

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Автор
Денис Карпов
Персоны
Жан Беленюк Василий Ломаченко
Место
Украина
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