Поединок украинского борца завершился массовой дракой

В Турции на международном турнире по вольной борьбе Yasar Dogu в поединке между грузином Зурабом Эрбоцанашвили и украинцем Хасаном Закариевым произошла массовая потасовка.

Известный украинский борец и народный депутат от партии "Слуга Народа" Жан Беленюк опубликовал ролик, на котором видно, что борцы не сумели сдержать эмоции и начали обмениваться ударами по лицу, после чего в противостояние вмешались секунданты с обеих сторон. По окончанию драки и украинец, и грузин были дисквалифицированы за неспортивное поведение.

Массовая драка в поединке между украинским и грузинским борцами

Нардеп остался недоволен действиями секундантов, которые сами вступили в схватку, не попытавшись урегулировать конфликт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жан Беленюк намекнул на скорый переход в UFC, опубликовав интригующую фотографию у себя в Instagram.

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