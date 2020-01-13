Поединок украинского борца завершился массовой дракой

В Турции на международном турнире по вольной борьбе Yasar Dogu в поединке между грузином Зурабом Эрбоцанашвили и украинцем Хасаном Закариевым произошла массовая потасовка.
Известный украинский борец и народный депутат от партии "Слуга Народа" Жан Беленюк опубликовал ролик, на котором видно, что борцы не сумели сдержать эмоции и начали обмениваться ударами по лицу, после чего в противостояние вмешались секунданты с обеих сторон. По окончанию драки и украинец, и грузин были дисквалифицированы за неспортивное поведение.
Массовая драка в поединке между украинским и грузинским борцами
Нардеп остался недоволен действиями секундантов, которые сами вступили в схватку, не попытавшись урегулировать конфликт.
Вчера состоялась массовая драка на турнире “Yasar Dogu” в Турции, при участии украинского и грузинского борцов! Так вот, у меня не столько вопрос к спортсменам, которые не сдержали эмоций и начали быть друг друга в лучших традициях UFC (молодые, горячие, не всегда темперамент и желание победить любой ценой удаётся укротить в угоду здравому смыслу), сколько вопрос к секундантам, которые не только не стали разнимать спортсменов, а сами бросились в рукопашную... Секундант - это, как правило, тренер, либо старший товарищ, который должен подсказывать своему спортсмену, контролируя ситуацию холодной головой, учитывая, что находится вне схватки и может трезво реагировать на происходящее.. Увы.. здесь мы такого не наблюдаем, а подобные вещи негативно сказываются на имидже нашего вида спорта! Давайте стараться держать себя в руках ;) #всемспорт
Как сообщал OBOZREVATEL, Жан Беленюк намекнул на скорый переход в UFC, опубликовав интригующую фотографию у себя в Instagram.
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