Поединок ММА превратился в кровавое месиво: видео 18+

Поединок турнира по смешанным единоборствам Z Promotions между канадцем Мэттом Дуайером и американцем Крисом Кертисом закончился кровавым месивом. Бойцы залили кровью октагон во время поединка.

Весь канвас во время поединка был красным. У соперников скользили ноги из-за крови в октагоне.

Бой длился все пять раундов и завершился победой Дуаера по итогам судейского решения. Канадский боец завоевал титул чемпиона в полусреднем весе.

Here's the height of the Curtis/Dwyer crime scene. They were literally sliding around in all the blood. (no sound) pic.twitter.com/fHtyaUTxFT