''Подставили всех'': Кремль ''порешал'' с WADA и стал посмешищем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва договорилась со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) о передаче данных проверок допинг-проб российских спортсменов.

"Как таковые данные были готовы к передаче WADA и в прошлый раз. Там возникли определенные рабочие разногласия, связанные с тем, на каких носителях, как это передается и так далее. Я бы сказал, это вопросы не субстанции, а логистики. По линии наших спортивных ведомств осуществляются интенсивные контакты и сейчас налажено понимание с представителями WADA относительно того, как дальше будет вестись работа", – рассказал Песков в интервью ТАСС.

Такой ответ главы пресс-службы Кремля вызвал бурную реакцию в интернете. Юзеры возмущаются, как слова Пескова вяжутся с неоднократными заявлениями Москвы про "спорт вне политики".

Пользователи отмечают, что таким заявлением Песков подставил всех, кто выступал за Россию в конфликте с WADA.

Кроме того, честность россиян поставил под сомнение бывший глава Антидопингового агентства Австралии Ричард Ингз.

"Кто-нибудь серьезно думает, что Россия предоставит WADA настоящие данные, а не те, что будут чистыми, словно свежевыпавший снег? Кого WADA пытается обмануть?" — написал Ингз в Twitter.

