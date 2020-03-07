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7 марта • обновлено в 17:20
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Отмена Олимпиады-2020 из-за коронавируса: стало известно, когда будет принято решение

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Заявление об отмене летних Олимпийских игр 2020 года в Токио будет сделано только в том случае, если не удастся справиться с эпидемией до лета. Отмена обойдется Японии в 74,2 млрд долларов.

Олимпиада-2020

Олимпиада-2020

Эксперты финансовой компании Nikko Securities считают, что об отмене Олимпиады в Токио власти сообщат лишь в том случае, если с коронавирусом не удастся справится к июлю, пишет ТАСС.

Финансисты отметили, что отмена Игр может дорого обойтись стране: ВВП Японии может сократиться на 1,4% в годовом исчислении, а доходы национальных компаний упадут на 24,4%.

По запланированному графику Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа. При этом на сегодняшний день число зараженных коронавирусом в Японии составляет более тысячи человек, скончались 12.

Как сообщал OBOZREVATEL, летняя Олимпиада-2020 в Токио может пройти без зрителей. В качестве альтернативы рассматривался вариант проведения Игр только в телевизионном режиме.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Олимпиада-2020 Коронавирус
Место
Япония
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