16-летний Николай Нижниковский, который несколько лет назад потерял руку и ноги, переплыл Днепр и установил рекорд Украины среди людей с инвалидностью, говорится в сюжете ТСН.

К заплыву парень с I группой инвалидности готовился несколько месяцев в бассейне. Тренером у него был многократный чемпион по плаванию Олег Лисогор. В Киев, осуществлять мечту Николай приехал именно с ним.

Первым в воду погрузился тренер, за ним - Николай. За 13 минут и 45 секунд юноша проплыл по меньшей мере 350 м.

Летом 2015 под Мариуполем Николай, играя с братом, нашел снаряд, который взорвался. Его младший брат погиб. Сам парень при детонации потерял руку и обе ноги.

"Сначала не хватает воздуха, затем дышишь, а затем добрался до бордюра и приехали врачи", – вспоминает парень.

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