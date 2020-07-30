Подросток без руки и ног переплыл Днепр, установив рекорд Украины

Максим Иншаков Другие виды спорта 22:36, 30.07.2020 Обновлено: 23:02, 30.07.2020

16-летний Николай Нижниковский, который несколько лет назад потерял руку и ноги, переплыл Днепр и установил рекорд Украины среди людей с инвалидностью, говорится в сюжете ТСН.

К заплыву парень с I группой инвалидности готовился несколько месяцев в бассейне. Тренером у него был многократный чемпион по плаванию Олег Лисогор. В Киев, осуществлять мечту Николай приехал именно с ним.

Первым в воду погрузился тренер, за ним - Николай. За 13 минут и 45 секунд юноша проплыл по меньшей мере 350 м.

Летом 2015 под Мариуполем Николай, играя с братом, нашел снаряд, который взорвался. Его младший брат погиб. Сам парень при детонации потерял руку и обе ноги.

"Сначала не хватает воздуха, затем дышишь, а затем добрался до бордюра и приехали врачи", – вспоминает парень.

Как сообщал OBOZREVATEL, безногая гимнастка покорила сеть верой в себя. Американка Джен Брикер собирает сотни восторженных комментариев своими выступлениями несмотря на то, что родилась в 1987 году без ног.

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