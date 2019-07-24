На чемпионате России по пляжному регби между сборной Республики Дагестан и "Славой" произошла массовая драка.

Инцидент произошел в центре пляжных видов спорта "Динамо".

Как сообщает телеграм-канал "Мутко против", побоище было спровоцировано дагестанским игроком, который бросил песок в лицо сопернику из московской команды. После этого судьи дали сигнал об остановке игры при счёте 5:5.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист "Зенита" Ярослав Ракицкий стал зачинщиком драки во время матча 24-го тура чемпионата России против "Краснодара" (3:2).

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