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4 апреля • обновлено в 18:46
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"Поддаются панике": боец UFC рассказал, что происходит в "ЛНР" из-за коронавируса

2.6т
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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Никита Крылов, который живет в Луганске, рассказал, как в "ЛНР" обстоят дела с карантином из-за коронавируса.

Никита Крылов

Никита Крылов

RT

"Кажется, даже закрывают границу между "ДНР" и "ЛНР". Хочу верить, что всё это временно. Но можно сказать, что этот тренд приходит сюда. Всё больше слышно о карантине, с понедельника закрыты общественные места — залы, кафе, рестораны и тому подобное", - цитирует Крылова RT.

На уточняющий вопрос журналиста, есть ли ощущение, что народ начинает понемногу поддаваться панике, спортсмен ответил утвердительно: "В целом да. Народ волнуется".

В одном из ранних интервью уроженец Красного Луча заявлял, что очень хочет получить российский паспорт и имеет огромное желание выступить под флагом "ЛНР".

17 марта луганский спортсмен, победивший американца Джонни Уоккера на турнире UFC Fight Night 170 в Бразилии, сфотографировался с флагами Украины и России.

Год назад Крылову запретили выходить на поединок под песню "День победы" в рамках турнира под эгидой UFC.

29 марта Никита признался, что ему пришлось отложить получение российского паспорта.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Никита Крылов
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
готовьтесь к земле и перестаньте на соседей смотреть вам пиз..дец.
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