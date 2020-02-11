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11 февраля • обновлено в 17:20
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"Подарок из секс-шопа": Емельяненко откровенно рассказал об аресте за пьяный дебош

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко считает, что был незаслуженно арестован за пьяный дебош в Анапе.

"Что я сделал в Анапе? Если честно, ровным счётом ничего. Я никого не побил, никого не обидел. Просто выпил вина и громко разговаривал матом. Без замечания были вызваны сотрудники. Я им сказал, что пойду спать домой. А сотрудники ответили, что вызов уже поступил и они должны меня доставить", – цитирует Емельяненко агентство Чемпионат.

Александр Емельяненко

Александр Емельяненко

rbc.ru

Он также рассказал о своем намерении сделать судье подарок из секс-шопа, чтобы "она не была такой злой и противной".

"Приехали в отделение, про судью я промолчу. Мне сразу сказали, что она мужененавистница. Семь суток дала непонятно за что. Ну выпил, ну поругался матом. Дала бы уже пятнадцать суток. Или два с половиной года. Думал отправить судье подарок из секс-шопа, соблазнитель, чтобы она не была такой злой и противной", – добавил боец.

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"Выпил, подрался, в тюрьму": Емельяненко ответил на троллинг

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боец Дмитрий Смоляков назвал Александра Емельяненко насильником и вызвал его на дуэль в лесу.

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Тема
MMA
Персона
Александр Емельяненко
Место
Россия
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