"Под своим флагом": Россию допустили к Олимпиаде-2020

Сборная России сможет выступить без каких-либо ограничений на летних Олимпийских играх 2020 года.

Как заявили в Олимпийском комитете России (ОКР), РФ получила официальное приглашение выступить на соревнованиях в Токио.

"Таким образом, ОКР получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий. Это касается, в том числе, и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск ИААФ к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор", – говорится в заявлении пресс-службы ОКР.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Из-за допинговых махинаций после Олимпийских игр-2014 в Сочи Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приостановило членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В сентябре 2018 года WADA восстановило Россию в правах, выдвинув условие, что не позднее 1 января 2019 года организация должна была предоставить доступ экспертам к базам данных о результатах допинг-проб российских спортсменов.

Если WADA повторно исключит РУСАДА, это может лишить Россию права принимать участие в международных турнирах, в частности, чемпионате Европы по футболу, Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также первенствах мира и континента по хоккею.

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