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"Под своим флагом": Россию допустили к Олимпиаде-2020

3.1т Читать материал на украинском

Сборная России сможет выступить без каких-либо ограничений на летних Олимпийских играх 2020 года.

Как заявили в Олимпийском комитете России (ОКР), РФ получила официальное приглашение выступить на соревнованиях в Токио.

"Таким образом, ОКР получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий. Это касается, в том числе, и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск ИААФ к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор", – говорится в заявлении пресс-службы ОКР.

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Темы
Олимпиада-2020 допинговый скандал
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Фсепропало!!!! Темнейший опять всех купил!!!
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Рука Путина незаметно вытянулась из Кремля и схватила за горло Токио?
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1
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Макарский Александр
Макарский Александр
Путин всех купил
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Пигин Макс
Пигин Макс
Макарский Александр, Получается он за свои деньги всех покупает. Мы же все знаем, что у России денег нет. А нашу экономику, ещё Загорелый порвал в клочья.
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Макарский Александр, ну так он же самый богатый на планете.
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4
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