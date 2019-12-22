Сборная Украины по боевому самбо приняла участие в XXV чемпионате мира среди мужчин и мировом первенстве среди юношей, которые прошли в Твери (Россия).

Вместе с нашими спортсменами на территории страны-агрессора в мундиале участвовала и сборная так называемой донецкой народной республики.

На скандальную ситуацию обратил внимание офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Twitter.

"В то время когда по Украине погибают лучшие представители нации, украинские спортсмены участвуют в соревнованиях с представителями террористической организации "ДНР" и стоят в одном с ними строю? Минспорта, что это за де*ьмо?" - написал Штирлиц.

По итогам взрослого турнира (мужчины от 2001 года и старше) Украина завоевала 3 золотых и 3 серебряных медали, заняв первое место в командном зачете. У России 3 "золота", 2 "серебра" и 1 "бронза".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре на турнире по каратэ в Японии приняли участие спортсмены из "ДНР". Так называемая сборная донецкой народной республики завоевала 10 золотых медалей.

Было опубликовано фото спортсменов с флагом непризнанного террористического объединения.

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