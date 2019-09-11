Почти фантастика: украинец проплыл 900 км по Днепру

Украинец Михаил Романишин за месяц и пять дней преодолел вплавь более 900 километров по Днепру, установив рекорд Украины.

Михаил Романишин УНИАН

Спортсмен начал заплыв 5 августа на границе Украины с Беларусью, а финишировал 10 сентября в Херсоне, где и был зафиксирован новый национальный рекорд по дистанции, преодоленной на открытой воде.

После финиша Романишин отметил, что главная цель его заплыва – пропаганда здорового образа жизни. Также он затронул и экологическую проблему.

Михаил Романишин УНИАН

"Я получал удовольствие, так как видел, какая красивая наша страна. Правда, очень расстраивала экологическая ситуация. Видел то, что сбрасывается в Днепр, часто ощущал очень неприятный запах. Это недопустимо", — сказал Михаил, чьи слова цитирует УНИАН.

Его тренер Карен Абрамов рассказал о трудностях во время заплыва.

"Михаил ежесуточно плыл по 10 часов, спал по 6 часов, ел по специальному графику — в том числе в воде. И график питания нужно было соблюдать максимально четко, ведь этот заплыв — постоянный расход энергии в огромных количествах", — поведал Абрамов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 99-летний австралиец установил мировой рекорд в плавании.

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